Costiera amalfitana, sindaci scrivono al Ministro: problemi per smartphone e internet

Problemi di connessione dati per smartphone e postazioni internet in costiera. Tutto questo in piena ripresa turistica e in concomitanza con i primi sovraffollamenti. Per questo, i sindaci della zona hanno scritto al ministero e alle compagnie telefoniche per risolvere una serie di criticità in vista della stagione estiva.

«Il disservizio per l’utenza è particolarmente grave – scrive a nome dei primi cittadini il presidente della confereydei sindaci della Costiera Amalfitana, Roberto Della Monica – anche per le ricadute economiche che produce, tanto più nel settore turistico oramai fortemente digitalizzato».

Ma non è tutto perchè secondo il sindaco di Cetara, il rischio e grave anche in termini di sicurezza pubblica, «poiché in tali circostanze gli operatori di emergenza non riescono ad comunicare con la necessaria celerità rispetto alle centrali operative che gestiscono i soccorsi».

«Va aggiunto che analoghe interruzioni si verificano anche in momenti di traffico particolarmente intenso, quasi ad evidenziare una insufficiente tenuta dei sistemi rispetto ad elevati livelli di connessione» si legge nella nota inviata anche al Ministero delle Comunicazioni.

Per questo i sindaci chiedono un rapido intervento per «garantire alla continuità il servizio indispensabile per un territorio particolarmente fragile come quello costiero».