Truffe anziani, come difendersi: ad Amalfi i Carabinieri incontrano i pensionati

È uno dei fenomeni criminali su cui è alta l'attenzione delle forze dell'ordine perchè colpiscono ignari cittadini soprattutto tra le persone più anziane. Si tratta delle truffe telefoniche che hanno finora mietuto centinaia di vittime. Anche in Costiera Amalfitana, dove appena qualche giorno fa è stato sventato l'ennesimo raggiro.

E per mettere in guardia chi potenzialmente potrebbe cadere nella tranello, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno incontrato gli iscritti della locale associazione pensionati ai quali hanno fornito una serie di indicazioni su come diferndersi dalle truffe i cui tentativi continuano a essere all'ordine del giorno.

A fornire una serie di raccomandazioni e di consigli utili sono stati questa sera presso il salone Morelli del comune di Amalfi il capitano Alessandro Bonsignore e il luogotenente Marco Marcocci nel corso di un incontro informativo promosso dall'associazione presieduta da Alberto Alfieri.

Nel corso dell'incontro con i pensionati della città sono state distribuite alcune brochure con cui l'Arma informa i cittadini sui metodi di difesa da attuare in caso di tentata truffa.

L'invito formulato è quello di prestare molta attenzione e se dopo essere stati contattati dovesse maturare il sospetto di essere vittima di una truffa, avvertite immediatamente i Carabinieri attraverso il numero 112, utilizzando se possibile il cellulare.