Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il traffico è provvisoriamente boccato in direzione sud all’altezza di Baronissi , per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 3,300.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno già domato l’incendio, anche il personale di Anas per la gestione della viabilità, che sta registrando rallentamenti anche sulla carreggiata in direzione nord.