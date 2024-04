Baronissi, inaugurato il nuovo campo di street basket in via Einaudi: «Noi all'avanguardia per le aree sportive»

Inaugurato a Baronissi, in via Einaudi – nel quartiere Nuova Irno – il nuovo campo di street basket. Un campo regolamentare a libera fruizione a disposizione dei ragazzi della città, con due canestri, segnatura completa delle aree colorate e recinzione sui quattro lati. L’intervento – che recupera un’area abbandonata del quartiere – rientra nel progetto complessivo di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi a libera fruizione in ogni quartiere della città.

«Da parte nostra - ha sottolineato il sindaco Gianfranco Valiante nel corso dell' inaugurazione - siamo sempre stati convinti che lo sport, soprattutto lo sport giovanile, sia condizione di salute e di benessere; è per questo che abbiamo puntato, nei nostri anni di amministrazione, alla realizzazione di diversi impianti sportivi che costituiscono nella nostra città, insieme alle strutture preesistenti, occasione di buona pratica sportiva. In dieci anni abbiamo aperto in varie frazioni campetti di calcetto, campi gabbia, street soccer e campi da bocce e polifunzionali, di padel e aree fitness all’aperto. Un piccolo record che vanta Baronissi che si pone all'avanguardia per spazi verdi e aree sportive gratuite».