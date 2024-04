Atrani, soppressa fermata della Sita: l'amministrazione protesta con l'azienda

Si muove ufficialmente l’Amministrazione comunale di Atrani dopo la decisione di Sita Sud di sopprimere la fermata in discesa nel borgo sulla tratta Amalfi-Ravello-Scala. Una scelta che ha innescato proteste da parte dell’utenza, specie quella più anziana, e molte domande circa i criteri secondo cui questa è stata compiuta.

Nella nota trasmessa ai vertici dell’azienda si rappresentano le problematiche manifestate dalla cittadinanza e gli inevitabili disagi arrecati ai tanti turisti che, sin da ora, affollano il borgo e si chiede il ripristino della fermata soppressa. Qualora ciò non fosse possibile, si suggerisce di limitare la soppressione della fermata in discesa ad Atrani quando, in simultanea, ci sia la coincidenza del transito di autobus diretti a Maiori, Tramonti o Salerno entro uno scarto temporale di non oltre 15 minuti.

Inoltre, ai fini di una maggiore comprensione dei servizi offerti da parte di un’utenza sempre più crescente in vista della stagione turistica, l'amministrazione chiede di provvedere ad inserire Atrani nel “foglio degli orari”; al momento, infatti, il borgo non risulta nemmeno tra le fermate in salita della suddetta tratta.