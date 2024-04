Quinto posto e San Vendiamo, la DelFes prepara i playoff

Sarà San Vendemiano l’avversario dei playoff della DelFes Avellino. Pur vincendo il derby contro Salerno 92-61, gli irpini finiscono al quinto posto la regular season in virtù del successo della Gema Montecatini sul campo di Desio. Una gara vibrante giocata in Lombardia nella quale i padroni di casa sono andati vicini all’impresa.

Gema ha avuto bisogno di un supplementare per avere ragione dei brianzoli. Al PalaDelMauro, invece, alla squadra di coach Crotti è bastato poco per liquidare l’avversario granata. Troppa poca cosa la Virtus, che con la testa era già al play-out, attraverso il quale avrà una speranza salvezza. Dopo un primo quarto equilibrato terminato 23-20, Avellino ha acceso i motori nel secondo periodo in cui i biancoverdi hanno messo a segno 31 punti subendone 13.

Da lì la gara si è messa in discesa consentendo ad Avellino di gestire le forze. Crotti, infatti, ha dovuto fare a meno di Carenza, mal di schiena e di Vasl, che dopo un primo tempo sotto torno è rimasto a guardare dalla panchina il resto della gara. Avellino ha guidato sempre il match trovando in Nikolic il mattatore con 25 punti. I playoff partono il 5 maggio dal campo di San Vendemiano.