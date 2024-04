DelFes Avellino-Virtus Arechi: sogno quarto posto in classifica

Ultima gara casalinga della DelFes Avellino. Domenica con palla a due alle ore 18.00 gli irpini affrontano la Virtus Arechi. Una gara che non presenta particolari difficoltà, almeno sulla carta. All’andata gli avellinesi si aggiudicarono l’incontro strappando la vittoria nel corso di un finale piuttosto sofferto. A risolverla fu Vasl, non particolarmente brillante in quella circostanza, ma bravo nel mettere a bersaglio il tiro decisivo. In casa biancoverde sono tutti disponibili, non ci saranno defezioni e si è pronti ad affrontare l’avversario granata.

Salerno non ha più nulla da chiedere al torneo, guarda al playout dove spera di poter strappare la permanenza in categoria. Avellino domani avrebbe dovuto partecipare alla passeggiata solidale a Valle organizzata dall’APS Danilo D’Argenio, tuttavia le cattive condizioni atmosferiche hanno indotto gli organizzatori a spostarla a domenica alle 16.

La DelFes non potrà essere fisicamente presente, ma ha offerto all’associazione il suo solito sostegno. L’obiettivo primario domenicale sarà la vittoria, perché le chance di quarto posto non sono ancora svanite.

«Proveremo ad approcciare al match pensando non solo ai playoff, ma anche alla possibilità di arrivare al quarto posto” commenta l'assistente allenatore Salvatore Formato. Una DelFes che punta ad arrivare il più in alto possibile, sperando in un successo di Desio su Montecatini, per completare l'entusiasmante rimonta iniziata a gennaio e proseguita per tutto il girone di ritorno. “Siamo stati bravi a conquistare vittorie esterne su campi prestigiosi e difficili dimostrando una importante durezza mentale e di squadra - sottolinea il vice di coach Crotti -. Ora dobbiamo riprendere feeling con le vittorie interne e battere Salerno serve per ricordarci di tenere inviolato il nostro parquet».

Sguardo rivolto anche all’altro girone di Serie B ed alle avversarie di postseason. Tutti si conoscerà al quarantesimo minuto, a giornata ultima Avellino conoscerà l'avversaria di postseason. «Non ci sono preferenze, chiunque sia l’avversario sarà da battere e sono tutte formazioni molto forti. Alla fine della gara di domenica guarderemo la classifica e scopriremo il nostro avversario. Stiamo monitorando le varie squadre, ma non ci sono aspettative».

Tra le possibili contendenti ci sono San Vendemiano, Ruvo di Puglia e Jesi. La sola certezza è Fabriano, che potrebbe essere l'avversaria se la DelFes dovesse chiudere al quarto posto. Il club sta già pensando al futuro, che non riguarda soltanto i playoff. Il presidente Lombardi ha intenzione di dare un nuovo nome alla società a partire dal prossimo campionato. Idea già in testa da tempo, a cui si vuole dare un’accelerata.