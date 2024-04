Scandone Avellino-Basket School Messina 68-64: ora si attende Marigliano

Vincere ed attendere la giornata odierna per capire quale sarà il futuro della formazione biancoverde. La Scandone ha battuto 68-64 Messina dopo un overtime nel quale ancora una volta Trapani, l’uomo simbolo di questa stagione, ha tolto le castagne dal fuoco agli irpini. Il successo consente ancora di sperare nei playoff, ma la qualificazione passa attraverso la vittoria di Marigliano contro Milazzo. Nel match disputato al DelMauro, ipoteticamente l’ultimo stagionale, Avellino è stata accompagnata al successo dal pubblico.

Una gara difficile iniziata male, nella quale gli irpini non sono riusciti ad esprimersi sui livelli che avrebbero voluto. Nel secondo quarto la compagina irpina cambia di passo ed allunga con le seconde linee. A dare una mano ai titolari c’è Tonello che spinge i suoi 22-17. Avellino controlla la partita chiudendo il primo quarto 38-28.

Nella ripresa sono sempre gli irpini ad essere protagonisti senza strappare. Il tentativo di allungo avviene ad inizio del quarto periodo. Una bomba spinge la Scandone sul 52-43. Sembra la svolta. Invece sale in cattedra Di Dio, che con Tartaglia e Yeyap piazza un parziale di 13-0 spinendo avanti gli ospiti 56-52.

La squadra di siciliana non ha la forza di chiudere il match e consente ad Avellino di rimettersi in gara con Soliani che portat tutti ai supplementari.

Nell'overtime abbondano gli errori, Avellino legge male le situazioni di cambio sistema ed attacca in maniera sterile. Messina fa anche peggio e pur trovandosi in vantaggio finisce per regalare i possessi vittoria agli irpini, che con Trapani riescono a conquistare i punti che fanno sperare nella postseason.