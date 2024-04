Ischia-Olympic 7-11, sfumano i playoff per i gialloblu

Sfumano i playoff. Avevano cullato tale ambizione capitan Giacomo Saviano e compagni, ma alla fine i gialloblu cedono il passo ai capitolini, cinici e concreti negli ultimi otto minuti. Ed è proprio nell’ultimo scorcio della gara che si decide la 21esima giornata di A2. La classifica del Girone Sud premia la formazione del napoletano Mario Fiorillo, penalizza quella del valido Gennaro Mattiello. Alla Scandone Ischia Marine Club-Olympic Roma finisce 7-11 (parziali di 2-2, 2-2, 3-3, 0-4).

Domina l’equilibrio tra le due contendenti, poi la Roma prende il sopravvento nel quarto tempo, aggiudicandosi l’intera posta in palio. Autore di una doppietta, Bruno Kadar fallisce un rigore nell’ultimo periodo, centrando la traversa. Griffa il poker il figlio d’arte Luca Fiorillo. Nella quarta frazione viene espulso per proteste il tecnico dell’Olympic, Mario Fiorillo, rimedia un cartellino rosso Marco Napolitano per brutalità.

Due gol, quello del momentaneo 1-1 e del sorpasso (5-4), e un assist per il 7-6 di Mario Coda, il campionario di Mimmo Mattiello. «E’ mancato quel passetto in più per approdare ai playoff», riferisce l’esperto pallanuotista partenopeo. «Nel momento più importante della gara, purtroppo, sul 7-7 ci siamo sgretolati, siamo venuti meno, uscendo dalla partita», ravvisa il difensore numero 3, che elogia il gruppo.

«Complimenti ai ragazzi, alcuni dei quali alla prima esperienza in un campionato senior. La Serie A2 è un torneo difficile e particolare contro squadre organizzate», ricorda l’ex giocatore del Posillipo e dell’Acquachiara. «Peccato, perché la partita si era incardinata sui binari giusti.

Mentalmente siamo venuti meno, compagine giovane la nostra».

Stagione 2023-2024. «Va bene così, riavvolgendo il nastro dell’intero campionato. Siamo andati oltre le aspettative della vigilia», tiene a precisare Mimmo Mattiello. «Grande campionato e grandi risultati, sfiorando l’impresa». Ischia vera sorpresa del raggruppamento. «Prosegue il percorso di crescita del nostro organico e della società, competendo con realtà già affermate», osserva il player classe 1983.

«Ringrazio il club e il tecnico, un ragazzo preparato alla prima esperienza in assoluto alla guida di una compagine senior: aveva fatto molto bene con i giovani del Posillipo, vincendo diversi titoli», evidenzia il pallanuotista gialloblu. «Guardiamo al prossimo anno, speranzosi di una rosa più esperta. Sabato 4 maggio onoreremo il campionato con la Lazio», assicura Mimmo Mattiello (nella foto di Gianluca Madonna).

Traccia un bilancio il coach di Fuorigrotta. «Partita molto buona per tre tempi, poi ci siamo intimoriti nel quarto periodo. Abbiamo subìto il rigore dell’8-7 e non siamo riusciti più a riprendere i capitolini. Ci siamo innervositi non poco e la palla pesava più del solito. Abbiamo sbagliato l’impossibile (4/12 le superiorità numeriche)», argomenta l’allenatore dell’Ischia Marine Club.

Stagione positiva. «Il gruppo composto da ragazzi è maturato gradualmente. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, battendo squadre che sembravano inarrivabili come il Crotone e la Lazio. Abbiamo giocato alla pari con la Canottieri Napoli, raggiungendo la salvezza in netto anticipo sulla tabella di marcia», dichiara orgoglioso Gennaro Mattiello. «La permanenza in Serie A2 non è mai stata in discussione. Siamo sempre stati nella zona alta della classifica. Complimenti alla squadra», conclude il mister classe 1990.