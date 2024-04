Acquachiara-Canottieri, il derby di Partenope alla Scandone

Derby di Partenope. Dopo l’Easter Cup vinta dal Settebellino di Federico Mistrangelo, la Scandone torna nuovamente centro del mondo clorato con la stracittadina di domani pomeriggio (ore 15). Fari puntati su Aktis Acquachiara-Canottieri Napoli, match clou della 18esima giornata di A2. Da un lato i biancazzurri, desiderosi di dedicare il successo al tecnico Walter Fasano, reduce da un incidente automobilistico nella scorsa settimana e dunque assente sul piano vasca. Dall’altro i giallorossi che comandano il Girone Sud e non intendono concedere alcunché agli avversari di turno.

Obiettivo salvezza. Gli acquachiarini, noni in classifica a 16 punti, saranno guidati da Nicola Borrelli e Antonio Anatrella. Giocheranno senza pressione, convinti di far valere le loro ragioni. «Ci aspetta una partita difficile contro un avversario molto ben attrezzato in tutti i ruoli, ma i derby hanno sempre una storia a sé e dovremo impostare la gara su ritmi molto alti e cercare di limitare i loro punti di forza, uno su tutti Biagio Borrelli», avverte alla vigilia capitan Ciro Alvino. «Sarà importante cercare di ridurre al minimo gli errori in fase difensiva per poi sfruttare le nostre ripartenze», assicura l’estremo difensore. «Sicuramente veniamo da una settimana particolare vista l'assenza del nostro allenatore, ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo fino alla fine», promette il portiere partenopeo.

Obiettivo promozione. «Siamo due squadre con obiettivi stagionali diversi, ma sempre con la voglia di ben figurare nei derby: quindi non è un incontro da sottovalutare», dichiara capitan Borrelli. A quota 44 i ragazzi del Molosiglio. «Abbiamo bisogno di consolidare il primo posto in classifica, continuando la scia di vittorie e mettendo ulteriore pressione al Crotone, nella speranza di un ulteriore passo falso dei calabresi, che ci assicuri il modo di preparare al meglio i playoff», osserva il centroboa di Ponticelli.

«L'Acquachiara sarà priva del coach Fasano, a cui mando un forte abbraccio e formulo gli auguri di una pronta guarigione», asserisce il numero 11 canottierino. «I biancazzurri giocheranno forte anche per il loro tecnico, ma sapremo farci trovare pronti», argomenta convinto Borrelli. «L'approccio mentale alla partita sarà fondamentale ed è quello che sta facendo la differenza in questa secondo fase di campionato», afferma il pallanuotista classe 1996, che lancia un appello ai tifosi. «Non mancate, vi aspettiamo domani pomeriggio alla Scandone», conclude Borrelli (nella foto di Gianluca Madonna).