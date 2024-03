Salerno-Posillipo, è il derby del Sabato Santo

Il derby del Sabato Santo. Si chiude alla Simone Vitale il mese di marzo con la sfida campana tra capitan Michele Luongo e soci contro capitan Paride Saccoia e compagni. Posta in palio pesante nella quinta giornata del round retrocessione. Per i giallorossi sarà la terza gara di fila tra le mura amiche. Per i rossoverdi un incontro da non fallire dopo il ko esterno con l’Astra Nuoto Roma (10-7). Fischio d’inizio domani pomeriggio alle ore 18 tra Check up Rari Nantes Salerno e Posillipo.

Vigilia clorata. «Abbiamo lavorato bene. Siamo pronti a rituffarci in un’altra bella battaglia, da affrontare con lo spirito e la dedizione che abbiamo avuto in tutte le partite di questa seconda fase», dice il tecnico Christian Presciutti.

Playout per i giallorossi. «Siamo molto affiatati e rispetto all’anno scorso siamo anche più pronti e consapevoli di quello che possiamo fare», ammette Daniel Gallozzi. «Abbiamo peccato molto nella prima fase di campionato, mentre dopo la pausa abbiamo performato meglio e questo ci ha dato più consapevolezza», ammette il classe 1994. «Affronteremo tutte le partite che verranno come delle finali, per guadagnare la migliore posizione possibile», ammette il centrovasca rarinantino. «Il derby non farà eccezione. Il Posillipo è una squadra molto organizzata che non molla mai fino alla fine», avverte il pallanuotista di San Paolo. «Speriamo di avere dalla nostra il pubblico che ci sostiene e ci darà una mano», auspica fiducioso Gallozzi.

Prima del match avrà luogo la premiazione della sesta edizione del contest «Uno slogan contro il razzismo», promosso dalla Rari Nantes Nuoto Salerno, con il patrocinio di AiBi (Amici dei bambini), Onmic Salerno e Cooperativa Galahad-centro per la legalità Salerno.

Seconda trasferta consecutiva per i ragazzi di Pino Porzio. «Ci aspetta una partita fondamentale su un campo difficile», spiega Saccoia, autore di una decisiva doppietta all’andata (6-5). «Salerno è una squadra ancora più temibile in casa, con tanti giocatori di esperienza che conosciamo bene.

Sarà una gara combattuta fino alla fine», asserisce il leader rossoverde.

L'entusiasmo di casa

«Mi aspetto una fase iniziale di studio. I padroni di casa proveranno sin da subito a sfruttare l’entusiasmo della piscina. E’ importante fare risultato per entrambe le formazioni», tiene a precisare il centrovasca classe 1989. «Veniamo da una brutta sconfitta a Roma e speriamo che la rabbia si possa tramutare in voglia di vincere», afferma il numero 12 napoletano. «Ci siamo preparati bene per questa partita. Come sempre metteremo in campo tutto quello che abbiamo, perché i tre punti in palio sono davvero troppo importanti», chiosa Saccoia.