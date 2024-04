Posillipo-Quinto 9-11 alla Final Eight Coppa Italia

Game over alla Paganuzzi. Termina la Final Eight di Coppa Italia 2024 e capitan Paride Saccoia e compagni si classificano al sesto posto nella rassegna nazionale. Chiudono con una sconfitta i ragazzi di Pino Porzio e Posillipo–Iren Genova Quinto finisce con il punteggio di 9 -11(parziali di 4-2, 4-3, 1-2, 0-4). Pesa ancora una volta il dato negativo delle superiorità numeriche (soltanto 4/12).

I biancorossi sfruttano a dovere l’ultimo quarto per aggiudicarsi la vittoria finale. Le reti di Niccolò Figari, Roberto Ravina, Niccolò Gambacciani e Guillermo Molina consentono ai pallanuotisti di Luca Bittarello di artigliare il quinto posto della manifestazione.

«Partita vera e combattuta», dice Pino Porzio. «Nel momento cruciale abbiamo avuto paura di vincere, pagando alcuni errori di inesperienza», riferisce il tecnico napoletano. «Dobbiamo imparare a gestire meglio non solo il vantaggio, ma anche a superare il fattore ambientale che ha spinto nella fase finale i padroni di casa», osserva Porzio. «Mi è piaciuta l’intensità che ci ha consentito di segnare diversi gol in rapide controfughe», sottolinea. «Per una squadra giovane come la nostra, questa finale costituisce un'ottima esperienza, che ci aiuta anche a capire meglio quali sono gli aspetti su cui lavorare e migliorare per il prossimo futuro», conclude Porzio (nella foto di Paolo Zeggio). E in effetti bisogna limare e perfezionare le azioni con l’uomo in più, in vista della gara di sabato 20 aprile (ore 16.30) alla Scandone contro il Nuoto Catania.

In palio la salvezza diretta.