Gevi Napoli Basket-Dolomiti Energia Trentino: sprint decisivo per i playoff

Tre partite per centrare l'obiettivo playoff. E che non era nei piani di inizio stagione. La Gevi appare come il ciclista che passa sotto lo striscione dell’ultimo chilometro e deve tirar fuori la residua stilla di energia. Il calendario è dalla parte degli azzurri: due partite in casa, Trento e Scafati, e una in trasferta difficile ma non impossibile, Reggio Emilia. Dunque è tutto nelle mani della squadra di Milicic: con due vittorie la post season potrebbe essere cosa fatta, ma solo se Trento, che ha due punti in più in classifica, verrà battuta domani (alle 19) di 8 lunghezze ribaltando la differenza punti. Insomma, siamo di fronte all’ennesima partita-chiave. In caso di ko interno le chance di playoff sarebbero ridotte al lumicino.

Tutto esaurito alla Fruit Village Arena, come sempre. I trentini hanno perso per infortunio due giocatori importanti, Grazulis e Udom, ma stanno dando segnali di vita potenti e la vittoria in casa contro Tortona strappata con i denti, dà l’idea di una squadra che non molla mai, pur incappando talvolta in giornate nerissime. Di sicuro per vincere una partita che sarà dura e che vale oro per entrambe, ci vorrà la miglior versione della Gevi. Brown dovrà tornare quello chirurgico della Coppa Italia, Zubcic confermare i progressi visti contro Sassari, evitando di incaponirsi solo nel tiro da 3 e variando tanto il suo gioco, sfruttando i centimetri che ha per giocare spalle a canestro.

E la difesa dovrà tornare quella tentacolare di inizio stagione.

Della delicatezza della sfida è consapevole ovviamente il coach della Gevi, Igor Milicic: «Siamo arrivati al punto in cui ogni partita è la più importante della stagione. Dovremo mettere molta energia, e tanta corsa in questa gara. Deve essere chiaro che sarà importante correre indietro soprattutto per fermare la loro transizione. Inoltre dovremo essere duri, giocando insieme in attacco per poter mantenere vive le speranze, e rendere reale il nostro sogno che è quello di infilarci nelle prime 8 che valgono i playoff scudetto».

Trento ha in Kamar Baldwin il suo principale riferimento offensivo, una guardia dinamica e talentuosa. Poi l’esperto e atletico lungo Paul Biligha, ex Olimpia Milano, italiano di origini camerunensi con 66 partite in Nazionale, quindi Matt Mooney, tiro e difesa, l’altro ex Milano, Davide Alviti, il cecchino Hubb (in calo di rendimento), l’eterno play Toto Forray e il pivot che parte dalla panchina Derek Cooke che analizza la gara: «Domenica è davvero uno scontro diretto, una partita che per il suo valore e la sua importanza nel campionato di entrambe le squadre ha già il ‘profumo’ di una partita playoff. Conosciamo il valore di Napoli, una squadra con tanti giocatori di esperienza abituati a contesti vincenti che a febbraio ha vinto con autorevolezza la Coppa Italia; la chiave della partita del PalaBarbuto sarà nella nostra capacità di giocare uniti, compatti, facendoci trovare pronti a reagire ai momenti di difficoltà con la forza del gruppo».

In considerazione dell’assenza della tifoseria ospite, ed avendo infine ricevuto il nullaosta dalle autorità competenti, sarà possibile acquistare (on-line su vivaticket.com), parte dei tagliandi della Curva Ovest (nel settore abitualmente riservato ai tifosi ospiti) al prezzo unico di 20 euro. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti ancora disponibili domani, presso la biglietteria della Fruit Village Arena a partire dalle ore 17:30. L'apertura dei cancelli per l'ingresso al pubblico è fissata per le ore 17:30.