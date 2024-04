Scafati, che batosta contro Sassari davanti ai propri tifosi (74-99)

C’è davvero poco da commentare sull’ultima partita casalinga della Givova Scafati. Classica gara di fine stagione, il cui risultato (74-99 il finale) non avrebbe comunque variato il cammino stagionale della compagine campana, ormai certa della permanenza nella massima categoria da ben due giornate.

Resta però il rammarico di essersi congedati dal proprio pubblico con una prova sottotono, incolore, in cui la squadra è apparsa mentalmente fuori dal contesto agonistico. Ne ha saputo approfittare il Banco di Sardegna Sassari, per cancellare le ultime prestazioni negative e conquistare la posta in palio, grazie ad una gara accorta in difesa ed organizzata in attacco, nella quale ha tirato dalla lunga distanza con percentuali elevate (58% da tre), approfittando del blando atteggiamento difensivo dei locali.

Il general manager Alessandro Giuliani: «Sono qui a riferire le parole di patron Longobardi. Quella di stasera doveva essere una festa, invece non lo è stato, perché squadra e staff non hanno dato quello che ci si attendeva in occasione di quest’ultima partita casalinga contro Sassari. È vero che abbiamo raggiunto con anticipo l’obiettivo salvezza, ma è altrettanto vero che avremmo voluto superare quota 24 punti che avevamo fatto lo scorso anno.

Ci dispiace aver offerto questo spettacolo in occasione dell’ultima apparizione casalinga stagionale».