Givova Scafati rullo compressore su Napoli, Caja: «Meritiamo un pubblico così»

Imbarazzante la superiorità. Un vero e proprio monologo quello scafatese nel derby con Napoli, partita che è durata un quarto o poco più. Poi gli azzurri sono spariti dal campo, annichiliti dall'intensità della Givova Scafati. Un abisso. E il 96-61 poteva essere ancora più pesante. Perchè sono stati toccati i 40 punti di scarto in un Palamangano ribollente dove non entrava più neppure uno spillo. Givova trascinata da Pinkins, Stone e Okoye monumentali (24 e 11 rimbalzi per il primo, 10 e 11 assist per il secondo, 21 e 9 rimbalzi per il terzo), mentre Logan dopo una prima parte difficile si è scatenato nella ripresa con 6 triple. In definitiva una grande prova per la squadra di Caja che inanella la quinta vittoria nelle ultime sei partite e si lancia verso la zona playoff.

Coach Attilio Caja nel dopogara «Dedichiamo la vittoria alla famiglia Longobardi per il recente lutto familiare che l’ha colpita. Speriamo di aver regalato loro, con questo successo, un momento di sollievo. Ringraziamo il pubblico che oggi ha gremito il palazzetto, dovrebbe essere sempre presente in maniera massiccia in occasione di ogni partita, perché questa squadra merita di avere sempre un pubblico così. La squadra ha fatto la partita che solo nelle migliori aspettative ci aspettavamo di fare. Siamo stati solidi in difesa, la squadra sta crescendo in consapevolezza. Il fatto che sia aumentato il numero dei passaggi significa che c’è maggiore intesa, come provato dai 29 assist finali. Abbiamo poi fatto benissimo a rimbalzo e conquistato due punti importanti in una classifica che resta complicata, perché le squadre dietro continuano a vincere. Noi ci prepariamo ora per la prossima partita, cercando di compiere un ulteriore passo avanti e puntare a raggiungere nel più breve tempo possibile l’obiettivo che ci siamo prefissati».