Pallacanestro Varese-Gevi Napoli: la vittoria per restare in zona playoff

Cercasi blitz in terra lombarda. Se domani pomeriggio alle 16,30 a Masnago contro Varese dovesse arrivare il colpo esterno, Napoli sarebbe davvero vicinissima all’obiettivo. Cinque partite separano la Gevi dal sogno playoff: occorre vincerne almeno 3 per la post season. E il blitz in terra lombarda non è certo impossibile, anche se c’è da aspettarsi una battaglia. Perchè la squadra di coach Tom Bialaszewski ha 4 punti di vantaggio sulle due ultime in classifica, Brindisi e Pesaro, ma non può permettersi altri passi falsi casalinghi altrimenti rischia di essere risucchiata.

Sette giorni fa è stata battuta di misura da Brescia sul suo parquet e nel frattempo è anche uscita dalla Fiba Cup, eliminata in semifinale. Proviene da 3 stop in fila e vuole rimettersi in linea di galleggiamento. Ed è una squadra profondamente cambiata rispetto alla Varese vista a Napoli all’andata, che comunque mise in crisi gli azzurri e sfiorò la vittoria. Solo un miracolo di Pullen (tripla + tiro libero a 28 secondi dalla fine) con la Gevi sotto 93-94, riuscì a consentire ai partenopei di mettere il naso avanti.

I varesini non hanno più Hanlan, hanno tagliato il fantasma Cauley Stein, ma hanno inserito soprattutto Nico Mannion, oltre che il pivot Spencer. Mannion è il capocannoniere del campionato con 20,3 punti per gara e sarà l’osservato speciale numero uno da parte di Igor Milicic.

«Ci aspettiamo una partita contro Varese che potrebbe essere una fotografia completamente diversa da quella disputata nel girone di andata – dice il coach azzurro -.

Varese ha cambiato numerosi giocatori, sono invischiati nella lotta per la retrocessione, ed hanno inserito Nico Mannion che è evidentemente il leader di questa squadra. Noi dovremo essere bravi a concentrarci proprio sulle differenze che ci saranno in questa partita rispetto a quella giocata all'andata. Per noi sarà una gara davvero molto importante perché abbiamo voglia di invertire la tendenza».

Quattro ko consecutivi

Una tendenza che parla chiaro: 4 sconfitte consecutive, una sola vittoria nelle ultime 8 gare. Eppure i partenopei sono ancora lì, in corsa per i playoff e questo dimostra quanto straordinario sia stato il percorso nella prima parte di stagione. Per vincere questa sfida tutti i tasselli devono essere al posto giusto, Brown dovrà fare l’agente speciale difensivo e fermare Mannion, Zubcic dovrà recuperare quella verve smarrita ormai da mesi. E quel nervosismo evidenziato da tutti, Milicic compreso, nel match perso contro Venezia deve diventare carica agonistica. Ad Ennis è nato il quarto figlio, Cody, e il play vortrà onorare l'evento con una super prestazione.

Il pivot varesino Leonardo Okeke teme la Gevi: «Purtroppo contro Brescia è arrivata una sconfitta di strettissima misura, ma stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Ora giocheremo contro Napoli, una squadra molto forte reduce dalla vittoria in Coppa Italia. Sicuramente lotteremo fino alla fine e ci sarà bisogno di una grande partita per vincere. Loro non stanno attraversando il miglior momento della loro stagione, ma non possiamo abbassare la guardia”.

Trasferta vietata ai tifosi napoletani. Vista la determinazione dell’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, il Prefetto della provincia di Varese ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi residenti a Napoli e provincia.