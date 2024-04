Vanoli Cremona-Givova Scafati: ultime chances per i playoff

Ultimi tentativi di playoff. E la Givova Scafati ci riprova. Dopo il tentativo andato a vuoto domenica scorsa in quel di Trento, la compagine campana domani pomeriggio alle 17,30 cercherà di piazzare il colpo esterno sul parquet della Vanoli Cremona, tredicesima forza del campionato di serie A, con soli due punti in meno in classifica. La squadra, agli ordini di coach Boniciolli e del suo staff, si è allenata duramente nel corso della settimana, facendo tesoro degli errori commessi nelle recenti uscite, con l’obiettivo di conquistare i due punti in palio che potrebbero rilanciare le ambizioni del club verso un piazzamento playoff che si presenta ancora ampiamente alla portata.

Con capitan Rossato (assente nell’ultimo match) sulla strada del pieno recupero e con tutti gli effettivi a disposizione, il tecnico triestino potrà fare le sue scelte a seconda dello stato di forma dei propri uomini e delle caratteristiche dell’avversario di turno.

Nella gara di andata a campi invertiti, la Vanoli Cremona riuscì ad imporsi 112-122 dopo ben due tempi supplementari.

Per riscattare la sconfitta, bisognerà prestare molta attenzione alle caratteristiche tecniche del team allenato da coach Demis Cavina, che nel suo trascorso ha avuto anche una breve esperienza sulla panchina scafatese nella stagione 2012/2013 in Legadue. I lombardi hanno recentemente cambiato playmaker, passando da Zegarowski a Davis, che sta viaggiando a 13,7 punti e 3 assist di media.

Giovanni Pini alla vigilia dice: «Stiamo bene fisicamente, ci stiamo allenando tutti insieme, dopo qualche giorno in cui abbiamo avuto qualche defezione, per fortuna non grave. Sia contro Brindisi che contro Trento abbiamo perso, per motivi differenti, due occasioni importanti di andare a punti e c’è quindi un po’ di amarezza, per non aver espresso una prestazione di buona qualità contro Brindisi, mentre in Trentino abbiamo peccato in energia e lucidità per portare a casa una sfida che avremmo potuto fare nostra. Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo analizzato gli errori commessi e, senza stare a rimuginare, dobbiamo focalizzarci sulla partita di Cremona».