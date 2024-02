Federbasket, il presidente Petrucci incontra le società campane

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, ha incontrato al Palavesuvio di Napoli i rappresentanti dei sodalizi campani. È stato un momento importante in cui ci si è confrontati su molti temi, in primis sulle strategie da mettere in campo per favorire lo sviluppo del basket nelle scuole, incentivando tutte le attività che possano consentire ai giovani di avvicinarsi a questo sport. All’incontro con il presidente Petrucci erano presenti l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il presidente FIP Campania, Antonio Caliendo, il ct della Nazionale femminile, Andrea Capobianco, il coordinatore regionale Educazione Fisica e Sportiva USR Campania, Raimondo Bottiglieri e il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli.

L’incontro, intitolato “2024, un anno di grande basket”, è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio sulle tante attività svolte dal Comitato regionale nel 2023, che hanno visto la Campania in prima fila per tutti gli eventi organizzati dalla Federazione.

Il presidente Caliendo ha annunciato che il 2024 sarà ricco di iniziative e, in prospettiva, il ruolo del Comitato regionale sarà ancora più centrale nel panorama sportivo dell’intero territorio.

Petrucci ha affrontato tanti temi, spaziando dalla riforma dello sport fino alla questione legata alla classe arbitrale e ad alcuni episodi censurabili che hanno riguardato diversi direttori di gara.