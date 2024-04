Morto Mimmo Di Tella, lutto nel basket napoletano per l'ex Partenope e Capo d'Orlando

Addio ad uno storico playmaker napoletano, Mimmo Di Tella, scuola Partenope, giocatore di super talento nato e vissuto da ragazzo a via Cavalleggeri d'Aosta. È stato uno degli artefici dei grandi risultati del settore giovanile della Partenope, che negli anni '70 mandava alle finali nazionali tutti gli anni almeno due squadre.

Mimmo dopo le finali nazionali juniores di Bra nel '76, giocate da protagonista assieme ad un altro napoletano scomparso da pochi giorni, Ugo Tesone, e ad un gruppo fantastico di giovani talenti (Biccardi, Biondi, D'Orazio, Pusino, Liguori, Prestisimone P., Valentino, Bove, Cardinale, allenatore Furnari), approdò in serie A con la Partenope, poi una stagione a Sarno, prima di andare in Sicilia a Capo d'Orlando dove arrivò nel 1981 e dove rimase, facendo prima il giocatore, poi il team manager.

Era ricoverato al “San Raffaele Giglio” di Cefalù dove si trovava dopo un periodo di degenza in una struttura sanitaria di San Marco d’Alunzio a causa di un brutto male.

Era un grandissimo tiratore e lascia un meraviglioso ricordo anche come persona, per la sua indole dolce e per la sua bontà d'animo. Tutti lo ricordano in Sicilia come giocatore quasi mitico e come amante del mare visto che trascorreva tantissimo tempo sulla spiaggia di Capo d'Orlando e sul lungomare.