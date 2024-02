Vanoli Cremona-Gevi Napoli: Milicic vuole cancellare Brescia

Ha un bel valore per la classifica in prospettiva playoff il match Cremona-Napoli in programma domenica alle 18,15 in terra lombarda (diretta Dazn e Dmax sul canale 52). Dunque non solo una prova generale per le finali di Coppa Italia che cominciano mercoledì prossimo a Torino (con la Gevi Napoli in campo giovedi alle 20,45). Innanzitutto arriva dopo le sconfitte consecutive contro le prime due della classe, Bologna e Brescia, match difficili ma che hanno lasciato un pizzico di amaro in bocca. In particolare il secco ko interno con i bresciani, ha riportato un po’ nei ranghi gli azzurri che ora avranno voglia di riscattarsi per arrivare carichi e motivati alle Final Eight torinesi. E un blitz a Cremona sarebbe fondamentale anche per continuare ad inseguire l’altro sogno, i playoff, che pare davvero possibile a questo punto della stagione.

La Gevi oggi occupa la quinta posizione in classifica a quota 22 punti insieme alla UnaHotels Reggio Emilia che però le sta davanti per aver vinto al fotofinish il primo scontro diretto. La Vanoli Cremona che aveva incantato per quasi tutto il girone di andata, proviene ora da quattro sconfitte negli ultimi cinque turni di campionato e proprio per questo la squadra di Milicic troverà avversari decisi a fermare l’emorragia.

Dunque partita durissima. Per sbancare il PalaRadi di sicuro occorrerà uno Zubcic all’altezza delle migliori giornate, non certo il giocatore un po’ spento e con poche gambe che nelle ultime gare ha collezionato uno 0 su 10 da tre punti. Igor Milicic, dal canto suo, cosi presenta la sfida di oggi: «Cremona è una squadra che propone una pallacanestro molto avanzata dal punto di vista tattico. Occorrerà quindi giocare con grande organizzazione per poter fare le cose giuste. Coach Cavina è un grande tattico e questa partita sarà certamente molto divertente da vedere.

Noi veniamo da due sconfitte, di cui l'ultima molto pesante con Brescia. Dobbiamo ricostituire i nostri punti di forza, e dare nuova energia alle nostre teste per rimetterci sulla buona strada».

Il coach croato sa bene che ci vorrà una prestazione difensiva ben diversa dalle ultime due, in cui la squadra ha subito oltre 100 punti per gara. L’altro coach della sfida, Demis Cavina, un passato anche a Napoli, alla vigilia dice: «Sarà una partita tosta contro una squadra di grande talento che rispetto all’andata ha aggiunto un giocatore, anche lui di grande talento come Brown, che conosce bene l’Europa e conosce bene anche il campionato italiano. In settimana abbiamo cercato di confermare quello che di buono è stato fatto e ribadire che la difesa è la parte del nostro gioco su cui dobbiamo e vogliamo appoggiarci, soprattutto in partite come quella di contro Napoli dove ovviamente ci sarà tanta emotività da parte nostra, tanta voglia, tanta irruenza, tanta energia che dobbiamo convogliare soprattutto nella metà campo difensiva».