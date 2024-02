DelFes a Piombino è spareggio playoff

La DelFes affronterà la trasferta di Piombino in striscia positiva da tre giornate. I biancoverdi contro la squadra del ‘Golfo’ puntano ad essere corsari. Fuori casa il team di coach Crotti ha avuto un buon ruolino di marcia: 6 vittorie su 11 gare. Numeri considerevoli, ma eccezione fatta per la gara contro Sant’Antimo il club avellinese non ha vinto mai sul parquet di casa di una delle prime 8 della classifica.

Il presidente Canonico si augura sia la volta buona, mentre lo staff tecnico avellinese punta tutto sulla difesa.

Avellino, tra alti e basi, ha avuto una costante: essere la seconda migliore difesa del campionato con 72,6 di media. 69,9 i punti subiti in casa e 75,3 fuori.

Numeri per una squadra che non meriterebbe di stare all’ottavo posto in coabitazione con Crema ed Omegna con cui la squadra di coach Crotti ha una differenza canestri negativa. E’ una settimana chiave per le sorti dei biancoverdi, che oltre ad affrontare Piombino sfideranno Desio mercoledì, per poi incontrare Cassino, che in questa stagione è stata la bestia nera dei biancoverdi. “E’ certamente un momento cruciale del campionato – ricorda l’allenatore – non soltanto per noi ma per tutte le formazioni partecipanti a questo torneo. Ci sono sei punti a disposizione e proveremo a vincerle tutte, soprattutto non dovremo perdere occasioni in casa”.

Blindare il DelMauro è la prerogativa per la rincorda playoff, ma prima c’è da affrontare Piombino. “Squadra di grande talento, con giocatori negli esterni con tanti punti nelle mani. Venucci è in un momento di forma clamoroso, è rientrato Turel e poi c’è Piccone, uno dei migliori realizzatori di questo torneo. Noi dovremo tenere a bada le loro percentuali, evitando di subire il loro gioco in campo aperto”. Il controllo del ritmo sarà fondamentale ed ecco che Avellino dovrà sfoggiare la solita partita di sacrificio nella metà campo difensiva.