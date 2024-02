Nba, Joel Embiid operato al ginocchio sinistro: almeno quattro settimane di stop, addio al premio di Mvp

Un mese o forse più di stop e quasi certamente addio alla corsa come Mvp della Nba, premio che ha vinto la passata stagione. L’infortunio di Joel Embiid, operato ieri per un infortunio al menisco laterale del ginocchio sinistro, costringerà la stella dei Philadelphia Sixers ad “almeno quattro settimane di stop dopo le quali verrà rivalutato dallo staff medico” come riporta il comunicato della società. Ma per gli insider statunitensi, di solito ben informati, lo stop potrebbe essere anche più lungo, ovvero tra le sei e otto settimane.

Embiid da record: 70 punti contro gli Spurs, è il primo a realizzarli con la maglia di Philadelphia

Operazione al menisco per Embiid

Nel 2016\17 Embiid ebbe lo stesso problema fisico e finì per saltare le ultime 37 partite di stagione regolare. Si trattava però di ben altri Sixers, ormai fuori dalla lotta playoffs e che preferirono non rischiare. Nel 2021, si procurò una lesione al menisco del ginocchio destro e ci giocò sopra, i 76ers vennero eliminati in 7 partite contro Atlanta al secondo turno e il centro saltò una sola partita, gara 5 della serie di primo turno contro Washington. Ora salterà anche l’All Star Game in programma a Indianapolis il 18 febbraio, verrà sostituito da Trae Young degli Atlanta Hawks.

Il giocatore camerunese, che però ha scelto di giocare per gli Usa e che sarà quasi sicuramente una delle stelle che vedremo nel nuovo “Dream Team” alle Olimpiadi di Parigi, stava viaggiando a 35,3 punti, 11,3 rimbalzi e 5,7 assist di media. Lo scorso 22 gennaio aveva segnato 70 punti e stabilito il record di punti segnati nella storia della franchigia, perché i celeberrimi 100 di Wilt Chamberlain erano arrivati quando ancora la squadra di Philadelphia aveva il nome di Warriors.

Embiid è diventato solamente il 9° giocatore nella storia della Nba a segnare almeno 70 punti in una partita. L’exploit del centro di Philadelphia era coinciso con l’anniversario della leggendaria prestazione da 81 punti di Kobe Bryant contro i Toronto Raptors. Era il 22 gennaio 2006.

Poi l’infortunio durante la gara contro Golden State (poi persa), quando l'esterno dei Warriors Jonathan Kuminga gli è caduto sulla gamba mentre stavano lottando per recuperare un pallone. I 76ers attualmente hanno un record di 30 vittorie e 19 sconfitte e sono quinti a Est ma hanno perso 6 delle ultime 7 partite, quasi tutte giocate senza Embiid, anche Tyrese Maxey e Tobias Harris hanno saltato alcune delle ultime uscite.