Manuela Arcuri, matrimonio blindato con Giovanni Di Gianfrancesco: ecco l'unica foto (e si vede l'abito)

Manuela Arcuri sposa: il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco è stato celebrato venerdì 22 luglio nel Castello di Odescalchi, sul lago di Bracciano, ma le foto con l'abito delle nozze scarseggiano. Anzi, nelle ultime ore ne circola soltanto una: né la sposa, né gli invitati vip hanno pubblicato gli scatti sui loro profili social, alimentando la curiosità di fan e curiosi.

Lo scatto rubato

L'unica foto di Manuela Arcuri nel suo giorno più bello arriva dal dentista dei vip Emanuele Puzzilli, ma è abbastanza per poter dare un'occhiata al look scelto dall'attrice per il matrimonio arrivato dopo 12 anni insieme al compagno e padre di Mattia, nato nel 2014. I due si erano già sposati a Las Vegas nel 2013, prima della nascita del loro unico figlio, ma ora hanno voluto ufficializzare l'unione anche in Italia.

L'abito da sposa

Tornando allo scatto rubato - gli altri con molta probabilità verranno pubblicati in esclusiva da una rivista specializzata, forse Chi, di Alfonso Signorini -, si può notare la scelta dell'abito ricaduta su un vestito sui toni del beige con ricami floreali e profonda scollatura. I capelli della Arcuri ricadono sulle spalle, morbidi, ma sulla fronte sono raccolti in una treccia. Per il momento, di più non è dato sapere.

Gli invitati vip

Tanti gli invitati vip, a partire dai testimoni Giovanni Malagò, presidente del Coni, e il produttore Alberto Tarallo. Tra loro anche Nathaly Caldonazzo, che ha pubblicato uno scatto in compagnia di Vittorio Sgarbi ma nessuno con gli sposi.