Totti e Noemi Bocchi, fuga d'amore in Australia: mattinata di relax al mare a Bondi Beach tra gli impegni dell'agenda fittissima

La storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua a gonfie vele. Dopo tre anni di relazione e una convivenza che prosegue piena d'amore, nonostante la situazione difficile con il divorzio da Ilary Blasi, Totti non pensa ad altro se non alla sua attuale compagna e alla sua famiglia. La coppia ha festeggiato da poco la prima comunione del primogenitori di lei e le foto pubblicate dai giornali davano un assaggio di famiglia molto felice.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati in Australia per alcuni importanti incontri dell'ex Capitano della Roma.

La mattinata a Sydney insieme

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Sydney per una breve fuga d'amore, ma anche di lavoro.

L'ex Capitano della Roma continua il suo tour mondiale per incontrare i suoi fan in giro per il mondo. Dopo il viaggio in Giappone, è arrivato il turno dei fan australiani. Un'agenda fittissima che ha trovato posto però, per una mattinata di relax al mare, a Bondi Beach, dove la coppia ha scattato e condiviso alcune foto insieme. Ancora niente bagno nell'oceano perché il clima non è ancora così caldo, ma il sole e la brezza marina garantiscono una mattinata molto piacevole e rilassante.

Gli impegni di Totti

«Niente pallone, neanche uno spot da girare: l’ex capitano della Roma il 28 aprile sarà a Melbourne per un meet & greet (autografi e foto ricordo) con i fan australiani. Un privilegio concesso solo a chi potrà permettersi un posto a tavola accanto all’icona capitolina del pallone.Per partecipare al pranzo al ristorante italoaustraliano Roccella va infatti pagato un biglietto», riporta Repubblica, rendendo noti gli eventi a cui Francesco Totti parteciperà.