Totti torna in campo e sarà capitano alla Kings World Cup di Piqué: l'annuncio in grande stile

EMBED

(LaPresse) Anche Francesco Totti torna a giocare e si unisce alla Kings World Cup, progetto globale della Kings League guidato da Gerard Piqué. L'ex fuoriclasse della Roma e Campione del Mondo sarà giocatore e capitano degli Stallions, la squadra che rappresenterà l'Italia nel Mondiale che si terrà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno. Ad aiutarlo nella corsa alla coppa c'è il content creator Tumblurr, streamer che conta 2,5 milioni di follower tra tutti i social, che ne fanno uno dei più seguiti in Italia. Totti raggiunge gli altri grandi nomi della storia del calcio presenti nella competizione, dal presidente Ibrahimovic ai campioni Neymar Jr, Gotze, Hazard e Rio Ferdinand, e l'Italia si unisce alle 32 squadre che si affronteranno in Messico. I provini per entrare a far parte degli Stallions di Totti e Tumblurr si svolgeranno a Milano alla fine di aprile.