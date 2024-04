Serie A, l'Inter vince lo scudetto: è il 20esimo della sua storia

EMBED

L'Inter è campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia. I nerazzurri si sono aggiudicati lo scudetto con cinque giornate d'anticipo battendo il Milan 2-1 nel derby grazie ai gol di Acerbi e Thuram. «È il frutto di tre anni meravigliosi», ha dichiarato il tecnico Simone Inzaghi, al suo primo scudetto da allenatore. Notte di festa per i tifosi nerazzurri, che in migliaia hanno gremito la città di Milano e si sono riversati in piazza Duomo con fumogeni e fuochi d'artificio. I festeggiamenti sono proseguiti per tutta la notte. Rinviata al weekend, causa maltempo, la parata per Milano con il bus scoperto.