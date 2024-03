Il Napoli Futsal vince la Coppa Italia

Il cielo è azzurro. Promesso e realizzato. Hanno preso alla lettera lo striscione esibito al PalaJacazzi dai sostenitori partenopei e a Policoro capitan Fernando Perugino e compagni hanno scritto la Storia e tramutato in realtà il sogno coltivato a lungo. Il MoMap Napoli Futsal stende l’Olimpus Roma 6-3 e si prende la Coppa Italia 2024. Vera impresa in Basilicata, dove incidono la doppietta di Cristian Borruto (45” e 26’05”), la tripletta di Lucas Bolo (16'27'', 19'58'' e 28’05”) e la rete di Diego Mancuso (13'02''). Due argentini e un brasiliano regalano l’ambito trofeo al club presieduto da Serafino Perugino. Per i capitolini a segno Dimas (9’38”) e il bis di Marcelinho (24’35” e 26’11”).