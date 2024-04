Michelle Hunziker, gli auguri per il compleanno di Ilary Blasi nascondono una frecciatina a Francesco Totti: «Ti vedo davvero felice!»

Ilary Blasi spegne 43 candeline a lo fa tra le nuvole della Cappadocia. La conduttrice è volata, infatti, in Turchia per festeggiare il suo compleanno insieme al compagno Bastian Muller e ai figli avuti con l'ex marito, Francesco Totti, Cristian, Chanel e Isabel.

Dediche e messaggi di auguri solo arrivati a Ilary Blasi in occasione del suo compleanno e Michelle Hunziker, sua grande amica, non poteva mancare. La showgirl svizzera ha condiviso sulle sue storie Instagram una dedica a Ilary per i suoi 43 anni. Sorridenti e felici, le due donne sembrano aver ritrovato la serenità dopo tanti periodi difficili.

Secondo alcuni utenti, tuttavia, la dedica di Mich nasconde una frecciatina all'ex marito Francesco Totti.

Gli auguri di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato i suoi auguri di compleanno per la sua grande amica, Ilary Blasi che compie 43 anni: «Che bello, ti vedo davvero felice amica mia e questo mi fa volare! Auguri Unica!»

In molti hanno pensato che questi auguri nascondessero una frecciatina a Francesco Totti. "Unica", infatti, è il titolo del docufilm della Blasi su Netflix, dove racconta la storia d'amore con l'ex Capitano della Roma, la scoperta del tradimento e il divorzio dell'anno.