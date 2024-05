Elettra Lamborghini, paura per il piercing incastrato nella lingua. Lei prende la pinza: «Non si toglie»

Il piercing alla lingua è sempre più di moda. Piace soprattutto a Elettra Lamborghini che non perde occasione per esibirlo. La cantante ha circa 42 piercing su tutto il corpo. Purtroppo però ha spiegato ai suoi follower di aver avuto un problema con il piercing alla lingua. «Ho davvero un disagio: la pallina del piercing si è staccata. Ho provato a tirarlo fuori ma rimane incastrato», ha commentato così Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories.

Il disagio

Elettra Lamborghini ha spiegato alle sue follower di Instagram che non riesce a togliere il piercing che si è incastrato nella lingua.

La cantante dopo aver provato con la pinzetta per le sopracciglia (senza avere un risultato positivo) ha optato per la pinza grande. «Adesso non mi giudicate, le ho appena sterilizzate - ha aggiunto Elettra Lamborgini nelle sue Instagram stories. Naturalmente se rimane incastrato andrò dal piercer ma lui farà la stessa cosa. Quindi chi fa da sé fa per tre».

Elettra Lamborghini ha poi pubblicato un altro video dove ha comunicato aver tolto finalmente il piercing incastrato nella lingua. «Sono un genio, l'ho tolto», ha concluso.