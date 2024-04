Elettra Lamborghini in sella al suo cavallo in strada, gli insulti degli automobilisti: «Non devi rompere i cog****i»

Per Elettra Lamborghini l'equitazione è parte della sua vita. La cantante ha infatti un simpaticissimo cavallo di nome Dadi e tra i due c'è un legame unico o meglio dire, indissolubile. Proprio nelle ultime ore, Elettra Lamborghini, ha però pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove riprende la sua tipica passeggiata con Dadi in un parco. Purtroppo però Elettra è stata, però, protagonista di una spiacevole discussione con un uomo molto più grande di lei ed ha raccontato l'accaduto ai suoi follower.

Le parole di Elettra Lamborghini

«Amici del mondo dell'equitazione dovete ascoltare - ha spiegato Elettra Lamborghini -.

Come sapete io amo andare a fare le passeggiate con il mio cavallo. Adesso mi trovo in un parco molto grande ma vi racconto cosa è successo. Dovevo andare in una stradina e bisognava fare cinque minuti a cavallo dove generalmente ci sono le macchine. Non è un problema perché il mio cavallo è tranquillo, semplicemente io quando vedo le macchine faccio segno con la mano di rallentare. Tutti sono sempre stati molto carini con me. Oggi invece è arrivato il fenomeno di turno, sono ancora in imbarazzo per la compagna che era vicino a lui. Volete sapere cosa ha fatto? Si è fermato e mi ha detto: non dovete rompere i cog****i, non si può circolare con il cavallo. Ma tutto bene? Che dici? Sei uno sfigato, cafone, maleducato e ignorante. Io non ho parole. Povera la tua fidanzata. Voleva fare il gradasso con una ragazza a cavallo. Lui ha iniziato anche a balbettare, che tenerezza».