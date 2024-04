Serra di Roccadaspide, incidente tra un auto e un cavallo: c'è un ferito

Attimi di paura nella serata di ieri in località Serra di Roccadaspide. Un uomo ha impattato contro un cavallo che si trovava in strada, probabilmente perché sfuggito alla sorveglianza del proprietario.

Violento lo scontro con il parabrezza dell'auto completamente danneggiato.

Sul posto gli uomini della polizia municipale di Roccadaspide che hanno trovato l'automobilista in stato di shock. Per lui necessario il trasferimento in ospedale. Per fortuna non è in gravi condizioni. Il cavallo, invece, è stato rintracciato poco distante; anche l'animale aveva riportato diverse ferite. Allertata l'Asl veterinaria. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.