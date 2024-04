Nuovo tentativo di furto in via Alessandro Volta a Nocera Inferiore. Ripiombano nella paura le famiglie del quartiere Cicalesi e in particolare in una delle villette che già lo scorso novembre era stata presa di mira dai malintenzionati.

Ieri sera, poco dopo le 21, tre individui hanno cercato di fare irruzione all’interno di un’abitazione, ma sono stati costretti alla fuga dopo aver notato le telecamere di videosorveglianza. Le immagini registrate mostrano uno dei malviventi rimanere in attesa, guardandosi intorno con sospetto, mentre gli altri due cercavano di entrare nell’abitazione.

Al momento del tentativo di irruzione la famiglia era presente all’interno della casa. I residenti si dicono impauriti e scoraggiati. Nonostante le denunce presentate in passato, infatti, la situazione sembra essere rimasta immutata e la zona continua ad essere poco sorvegliata nonostante i numerosi episodi di criminalità.