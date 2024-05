Cava de' Tirreni, perde il controllo dello scooter in una rotatoria e si schianta sull'asfalto: morto 37enne

Stava tornando da una festa a Nocera Inferiore quando, all'altezza della rotatoria in via XXV Luglio, a Cava de' Tirreni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo scooterone. È stato così sbalzato sull'asfalto. Per Gianluca Chiaiese, 37enne fisioterapista salernitano, non c'e stato nulla da fare.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Gli agenti del commissariato di Polizia hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dieci anni fa il giovane fisioterapista era uscito indenne da un incidente analogo sulla strada della Molina.