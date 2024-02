Pretende soldi da una 65enne per non divulgare foto e video a sfondo sessuale, viene attirata in una trappola e arrestata dai carabinieri. È finita ai domiciliari una donna di 58 anni, di Cava de' Tirreni, che risponde di due capi di estorsione. Stando alla denuncia della vittima, la donna sarebbe riuscita ad ottenere almeno 6000 euro, paventando la diffusione di un video che in realtà non avrebbe mai avuto. I fatti vanno dal mese di giugno scorso fino a gennaio di quest'anno. L'indagata - assistita dal legale Marco Senatore - comparirà dinanzi al Gip lunedì, per la convalida e l'interrogatorio di garanzia.

È accusata di averuna 65enne, che ben conosceva, di divulgare foto e video che la ritraevano in atteggiamenti intimi con un uomo. L'inchiesta si era sviluppata dopo la denuncia della vittima, stanca delle continueavanzate da quella conoscente. Eppure, in una fase iniziale, la donna aveva sempre, bloccata da unma anche dal timore di dover affrontare. Una circostanza che le era stata prospettata proprio dall'amica. A quanto pare la vittima si era confidata proprio con l'indagata, parlandole della conoscenza con quell'uomo. Dopo poco però, la seconda le avrebbe riferito che c'era il rischio che alcune foto e video, che testimoniavano l'esistenza di quel, sarebbero potute venire fuori. Ed è stato allora che sarebbero cominciate le, attraverso. Alcune di queste sono state registrate dalla vittima e compongono, allo stato, il quadro probatorio messo insieme dai carabinieri nei confronti

Da giugno a gennaio, l'indagata avrebbe ottenuto circa 6000 euro, procurandosi così un profitto ingiusto a danno della persona offesa. Pochi giorni fa, l'indagata si era spinta nuovamente nella pretesa di ottenere del denaro, per le medesime motivazioni. Circa 200 euro, insistendo con quel ricatto che fino a quel momento le aveva sempre fruttato soldi nell'immediatezza. La vittima, esasperata e stufa di assecondare le richieste della 58enne, decide così di rivolgersi ai carabinieri. I militari pensano ad un modo per incastrare la donna e in accordo con la 65enne, le consegnano 200 euro, registrando il numero di serie delle banconote.

Dopo essersi così accordate, vittima e indagata si incontrano: la prima consegna i soldi e va via. Dopo poco intervengono i carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni, che arrestano la 58enne in flagranza di reato, dopo aver verificato il possesso del denaro e il loro numero di serie. Nei prossimi giorni l'indagata sarà interrogata dal Gip, in relazione alla doppia accusa di estorsione.