Sono due le persone indagate per la morte di Rosa Apicella, la 68enne di Cava de’ Tirreni colpita prima da un camion, poi travolta da una Panda, lo scorso sabato. La Procura di Nocera Inferiore ha fissato l’esame autoptico per venerdì, notificando l’avviso di accertamenti irripetibili a due persone, l’autista della Panda e quello del camion. Le ipotesi di reato contestate sono omicidio stradale in concorso, poi c’è l’omissione di soccorso, mossa nei riguardi di chi era al guida del mezzo pesante. Le due persone sottoposte ad indagini potranno a loro volta nominare consulenti tecnici per il conferimento dell’incarico, affidato al medico legale nominato dal sostituto procuratore Federica Miraglia, titolare dell’indagine.

APPROFONDIMENTI Campagna, carabinieri uccisi: dopo una lunga agonia, muore anche il pensionato 75enne Cosimo Filantropia. La Procura dispone autopsia Campagna, incidente carabinieri. Pala la figlia della terza vittima: «Mio padre ha raccontato la dinamica, il pm sa» Nocera Inferiore, anziana investita in incidente: individuato dopo 3 mesi pirata della strada, ha 20 anni

La donna era stata soccorsa in strada, da un’ambulanza del 118, poi trasferita d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno, in ragione delle gravi ferite riportate. Le cause della morte non si conosceranno prima dei canonici tre mesi, salvo proroghe. Sabato scorso, intorno alle 10 del mattino, Rosa Apicella - originaria di San Giuseppe al Pennino - percorreva via Aniello Salsano a Pregiato. Ad un tratto sarebbe stata colpita prima da un camion, ad una gamba, finendo rovinosamente a terra. Secondo testimoni avrebbe alzato la mano per chiedere aiuto o forse per segnalare la sua presenza. Un secondo dopo l’arrivo di una Fiat Panda, che l’aveva travolta, provocandogli ferite gravissime. L’automobilista avrebbe riferito di non essersi accorto della presenza, in strada, della 68enne. Il camion, invece, aveva proseguito senza fermarsi o prestare soccorso. Anche qui l’ipotesi che forse chi guidava il veicolo non si sia accorto dell’urto con la donna. L’auto aveva riportato alcuni danni alla carrozzeria.

Gli accertamenti sul luogo del sinistro sono stati svolti dalla polizia municipale di Cava de’ Tirreni, comprensivi di alcune testimonianze di persone presenti sul posto, al momento dell’incidente. Lungo l’arteria vige il divieto di circolazione per autocarri. Da capire se il camion - per le caratteristiche che aveva - poteva impegnare la strada. Tuttavia, dai risultati dell’autopsia sarà possibile comprendere anche la dinamica dell’incidente per chiarire le cause del decesso della donna. Nel valutare le ferite riportate dalla 68enne, si capirà quale dei due impatti sia risultato fatale, al punto da distinguere anche le condotte dei due indagati alla guida dei due mezzi di circolazione. Trasferita con urgenza in ospedale, a Salerno, Rosa era deceduta dopo qualche ora.

Troppo gravi le ferite riportate. La famiglia vuole ora chiarezza. Dopo l’esame autoptico, la salma sarà liberata e restituita ai familiari per il rito funebre.