Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri nella frazione Fonte di Roccadaspide. A pochi giorni di distanza dalla morte di Francesco Pio, il bambino di 13 mesi sbranato da due pitbull a Campolongo di Eboli, e a meno di 30 km di distanza, si è verificata un’altra aggressione che ha visto un cane avventarsi con ferocia contro una donna. L’animale ha azzannato la malcapitata alla testa causandole una ferita lacero-contusa. A rischiare la vita è stata una 60enne del posto, aggredita improvvisamente dal suo stesso cane, un pastore tedesco.

L’episodio si è verificato nello spazio antistante all’abitazione della donna, in via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione l’animale avrebbe sorpreso la padrona alle spalle, la donna a quel punto ha perso l’equilibrio. Una volta caduta a terra il cane l’ha morsa alla testa provocandole ferite e lesioni. Le urla della malcapitata hanno richiamato l’attenzione del marito e di due passanti che l’hanno liberata dalle fauci del pastore tedesco e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Val Calore, che ha provveduto a stabilizzare la vittima per il trasporto all’ospedale di Eboli, dove ha poi ricevuto le cure mediche e gli opportuni accertamenti.

Nell’aggressione la sessantenne ha riportato importanti ferite ma non è, per fortuna, in pericolo di vita. L’episodio ha destato non poca preoccupazione tra la comunità locale. Il pastore tedesco, regolarmente registrato e in possesso di tutti i certificati sanitari richiesti, non aveva mai manifestato segni di aggressività prima di questo episodio. Provvidenziale per salvare la vita alla donna è stato l’intervento del consorte che ha assistito alla scena ed è intervenuto subito per sottrarre la moglie dalla ferocia del cane. La malcapitata, sorpresa dalla improvvisa reazione del suo cane, probabilmente colpita alle spalle, è caduta con il viso rivolto a terra ed è stata azzannata alla testa. Le sue urla hanno attirato l’attenzione del marito che ha allontanato il cane e, con alcuni vicini di casa, hanno tamponato l’emorragia alla testa e allertato il 118. La donna è rimasta vigile e, dopo i soccorsi dei sanitari che hanno medicato la ferita, è stata trasferita subito dopo in ospedale. La vicenda, pur con conseguenze decisamente diverse, ha riportato alla mente la tragedia di Eboli, nella quale il piccolo Francesco Pio di soli 13 mesi è rimasto ucciso, sbranato da due pitbull.

La notizia ha sconvolto la comunità locale: «Sono rammaricato per quanto accaduto - le parole del primo cittadino Gabriele Iuliano - il primo pensiero va alla signora ferita a cui auguro pronta guarigione e alla sua famiglia a cui esprimo piena vicinanza. L’episodio ci rattrista molto. In questo momento va ricostruito bene cosa è successo e perché il cane abbia aggredito la signora. Se è stato un atteggiamento di violenza improvviso, quindi un episodio occasionale o altro».