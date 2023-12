Salerno, ancora violenza sulle donne: tre misure cautelari

Non si è rassegnato alla fine della loro relazione e ha cominciato a tempestare la ex con messaggi telefonici e poi anche a seguirla: un divieto di avvicinamento è stato notificato nei giorni scorsi dai carabinieri di Eboli a un 55enne, F.R., accusato di atti persecutori dalla Procura di Salerno.

Di maltrattamenti nei confronti della madre, invece, è accusato un 48enne di Salerno al quale la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di allontanamento. Per l'uomo è stata anche disposta l'applicazione del braccialetto elettronico.

Maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona è il reato che, sempre la Procura di Salerno, contesta a un 47enne di origini romene che malgrado ai domiciliari ha reiterato le minacce di morte alla ex moglie. I carabinieri di Santa Cecilia di Eboli hanno notificato all'indagato un aggravamento della misura cautelare: il 47enne è stato quindi prelevato dalla sua abitazione e accompagnato in carcere.