Tonino Lamborghini, la verità sul test del Dna: «Elettra e Flavia Borzone non sono sorelle. Da questa storia solo disagi»

Tonino Lamborghini papà di Elettra ma anche dell'estetista Flavia Borzone? Per la prima volta da quando è stato reso noto il risultato di un test del Dna eseguito prelevando un campione di saliva da una cannuccia utilizzata dalla cantante, l'erede della casa automobilistica di Torino ha espresso la sua posizione ufficiale in merito alla questione della presunta figlia illegittima.

Tonino Lamborghini ha diffuso una nota, riportata dal Corriere della Sera, in cui commenta il colpo di scena arrivato nel processo che vede imputate per diffamazione la stessa Flavia Borzone e sua mamma, Rosalba Colosimo.

Lamborghini contesta quell'esame del Dna, si legge nella nota, perché «fondato su campione carpito subdolamente a mia figlia legittima, ma anche eseguito illecitamente tantoché il giudice penale non ne ha acquisito il deposito».

Il test del Dna

Flavia Borzone in tribunale a Bologna ha rivelato di aver fatto eseguire un test del Dna da un campione prelevato da un investigatore privato su una cannuccia utilizzata da Elettra Lamborghini. Il test è stato eseguito da un professore di geneticà dell'Università di Ferrara, e il risultato accerterebbe un legame di parentela tra la cantante e la 36enne napoletana. «Inutile dire come questa situazione stia causando a me, alla mia famiglia ed ai miei interessi pubblici e privati notevoli disagi» prosegue la nota di Tonino Lamborghini.

La causa per diffamazione

A portare in tribunale Flavia Borzone e sua mamma, Rosalba Colosimo, è stato proprio Tonino Lamborghini. L'imprenditore non smantisce di aver avuto una breve relazione con la donna, ma nega categoricamente che possa esserne nata una figlia. Le due sono state citate per diffamazione, dopo aver rilasciato dichiarazioni ai media sulla vicenda. «Decaduti i termini per disconoscere la paternità di chi per trent’anni l’ha allevata e mantenuta, a seguito dell’entrata in vigore di una nuova legge che modificava la precedente, la signora Borzone – ricostruisce la sua verità Lamborghini – improvvisamente agiva in giudizio per il disconoscimento della paternità. Oltre all’azione legale, la signora Borzone si è resa protagonista in più occasioni di comunicazioni pubbliche (media) e private diffamatorie tanto da costringermi a difendermi in sede giudiziaria».