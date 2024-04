La vita della piccola Sara Canatagalli è scritta e il finale è quello che nessun genitore vorrebbe mai per il proprio figlio. La bambina di 5 anni di Faenza deve combattere contro un tumore incurabile, un neuroblastoma al quarto stadio che non ha dato nessuna speranza alla piccola e ai familiari, distrutti dalla notizia. La sua malattia, con la quale combatte da oltre due anni, ha iniziato a fare resistenza alle cure e mamma Maria e papà Mattia hanno deciso di farsi forza e rendere questi ultimi momenti di Sara belli e intensi, realizzando tutti i suoi sogni e rivolgendosi al «Babbo Natale dei bambini», ente benefico e volontario.

Sara ha 5 anni, ma ha tanti desideri e grazie all'aiuto del passaparola e della condivisione, le persone hanno potuto conoscere la sua storia e hanno deciso di aiutarla a realizzare i suoi sogni, tra cui anche Elettra Lamborghini.

Sara Cantagalli, bimba di 5 anni interrompe la chemio. Raccolta fondi per esaudire suoi ultimi desideri: «Aiutateci a realizzarli»

Elettra Lamborghini, star dal cuore d'oro

Elettra Lamborghini è venuta a conoscenza della storia della piccola Sara da Faenza tramite un post sui social. La sua storia, infatti, è stata molto condivisa e la mobilitazione delle persone è stata immediata: tutti hanno cercato di dare una mano e un supporto alla sua famiglia che sta affrontando un momento veramente difficile.

La Lista dei Desideri di Sara è quella di una bambina di 5 anni: lei vorrebbe visitare lo zoo di Roma per vedere gli animali, andare a Gardaland, andare a cavallo, essere una principessa in un castello per un giorno, sciare, coltivare fiori in un vivaio, andare a Disneyland, avere una festa con gonfiabili e tanti bambini con cui giocare.

Elettra Lamborghini ha sempre dimostrato di essere una persona molto generosa, che riconosce la fortuna che ha avuto a nascere in un ambiente agiato e ha sempre aiutato il prossimo con i suoi mezzi. Inoltre, la storia di Sara le è entrata particolarmente nel cuore. Così, la cantante ha deciso di mobilitarsi in prima persona per prendere parte al bellissimo progetto e di realizzare uno dei suoi sogni si Sara, una passione che lei condivide: andare a cavallo.

Elettra ha condiviso un post sulle sue storie Instagram in cui si raccontava la storia della piccola e la cantante ha aggiunto di essere totalmente disponibile a esaudire questo sogno di Sara, visto che lei ha un fortissimo legame con i cavalli.