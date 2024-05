Simon Charles Dorante-Day, l'uomo che afferma di essere il " figlio segreto " di re Carlo III ha condiviso alcune immagini nel nuovo tentativo di dimostrare definitivamente la sua eredità reale. Nato in Gran Bretagna, ora vive in Australia e crede di essere il figlio illegittimo di Carlo e della regina Camilla.

La vicenda

Simon Charles Dorante-Day ha affermato che sua madre adottiva, che lavorava per la Regina Elisabetta II, prima di morire gli avrebbe detto che lui era figlio di Carlo e Camilla e che venne adottato all'età di 8 mesi nel 1966 a Portsmouth quando avevano rispettivamente 17 e 18 anni. Nel corso degli anni Dorante-Day aveva provato a contattare la famiglia reale per effettuare il test del Dna ma non ha mai ricevuto risposta.

Il post

Mercoledi 1 maggio Simon Charles Dorante-Day ha pubblicato un post su facebook condividendo alcuni scatti dove è raffigurato il suo volto accanto a quello di Re Carlo e Camilla.

Simon Charles Dorante-Day sul suo profilo facebook ha più di 27.000 follower e la maggior parte di loro crede che siano il figlio illegittimo della coppia reale. Sotto questo post ci sono stati dei commenti come: «Decisamente tanta somiglianza con il re e la regina. L'altro giorno ho visto alcune foto/filmati recenti del principe William e la somiglianza con te è incredibile»; «Sei un buon mix di entrambi i tuoi genitori. È difficile negare ciò che tutti possono vedere. Come sempre, spero che un giorno riceverai le tue risposte».