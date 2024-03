Eredità Berlusconi, l'accordo tra i figli: Villa Campari a Marina, Macherio a Barbara (per 26 milioni). Venduto anche il veliero Morning Glory

Proseguono le vendite degli asset dell'eredità di Silvio Berlusconi. Nei giorni scorsi, è stato ceduto il famoso veliero di 48 metri Morning Glory (Gloria della mattina), che tra i suoi proprietari ha avuto il magnate delle telecomunicazioni australiano Rupert Murdoch e, ultimo in ordine di tempo, il fondatore di Forza Italia (scomparso lunedì 12 giugno 2023, all’età di 86 anni), che aveva concluso le attività di refit nel 2021 nel cantiere Lusben di Viareggio (Lucca).

Il veliero



Il Morning Glory, costruito nel 1993 da Perini Navi, è tornato ai fasti originali tramite la società Forza 5 di Milano, facente capo direttamente all’ex patron del Biscione che ha scelto Lusben per il refit decennale. Il veliero è stato ceduto a un soggetto privato per qualche milione di euro. La barca oltre alle quattro suite e a una suite armatoriale, ha un salone a forma di L, un camino in marmo, una scala a chiocciola, un bar sit-up completamente attrezzato e un tavolo da gioco. Il team Lusben ha gestito la verniciatura di scafo, area living e parte del pozzetto di poppa, della sostituzione dei generatori e del rifacimento di quasi metà del teak di coperta.

Più del 40% del teak è stato sostituito da doghe di lunghezza variabile dai 4,5 ai 6 metri, operazione complessa se si considera che lo standard sono doghe di circa 3 metri e che attività di questo tipo su barche a vela richiedono una precisione superiore rispetto alla stessa operazione su barche a motore.

Il refit del Morning Glory è durato cinque mesi e ha coinvolto 47 persone tra dipendenti e fornitori che hanno lavorato in sinergia con l’equipaggio.

Il Monza calcio



La cessione del veliero è uno degli asset non ricomprati dai cinque eredi di Silvio così come vanno avanti le trattative per la cessione del 70% del Monza calcio al fondo Orienta Capital Partners; la quota di maggioranza passerà di mano per 100 milioni.

Le ville divise tra i figli



Le ville invece, se le stanno ricomprando i figli. La presidente di Fininvest Marina Berlusconi ha rogitato Villa Campari sul Lago Maggiore, a Lesa (No), 30 stanze, splendido parco e porticciolo privato. Barbara Berlusconi invece è alle battite finali per acquistare per circa 26 milioni la villa di Macherio, una delle tre residenze storiche del padre Silvio. Anche qui Barbara ha concordato con i quattro fratelli le modalità dell’operazione, tra qualche settimana ci sarà il rogito.

In parallelo è in corso il riassetto di tutta la parte immobiliare delle varie proprietà che erano in capo a Silvio Berlusconi, direttamente (come la residenza sul Lago Maggiore) o attraverso l’Immobiliare Idra o Dolcegrado. L’asset più importante e pregiato Villa Certosa in Sardegna, sta per essere trasferita da Immobiliare Idra a Fininvest Real Estate.