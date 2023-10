Berlusconi, famiglia riunita per il battesimo del figlio di Luigi: c'è Marta Fascina, ma tra gli invitati spunta un'assenza a sorpresa

Luigi Berlusconi riunisce la famiglia per il battesimo del secondo figlio, il piccolo Tommaso Fabio. Il più piccolo dei cinque eredi del Cav ha celebrato il battesimo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, sabato mattina, riporta Repubblica. Poi gli invitati si sono ritrovati alla villa di Macherio, per una cerimonia in forma privata.

Al battesimo del piccolo Tommaso Fabio Berlusconi era presente quasi tutta la famiglia, di nuovo insieme per un momento importante, otto mesi dopo il funerale di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. Presente anche Marta Fascina, oltre alle sorelle di Luigi, Eleonora, Barbara e Marina, e la mamma Veronica Lario. Unico assente Pier Silvio.