Fedez, Silvio Berlusconi che fa le corna nella cover diventa virale: «L'uomo che non deve chiedere mai». I fan: porta rispetto

Fedez, in questo momento, sembra essere davvero molto sereno e, infatti, si sta divertendo con amici e colleghi in California, più precisamente a Los Angeles dove è volato in occasione del Festival di Coachella. Il rapper, oltre a essere stato in palestra dove ha incontrato i "suoi sosia muscolosi", ha anche deciso di cambiare la sua cover del telefono e l'immagine scelta per la parte posteriore della custodia è tutto dire: Silvio Berlusconi che fa il fatidico gesto delle corna.

Il rapper, nelle sue storie Instagram, ha spiegato che il ragazzo che gli stava personalizzando la cover non stava capendo tutto il suo entusiasmo.

La nuova cover di Fedez

«Per l’uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare la moda», dice Fedez mostrando la nuova cover.

L'iconica immagine di Berlusconi che mostra le corna risale al vertice europeo di Caceres, in Spagna, del 2002. Ovviamente, la provocazione di Fedez ha suscitato diverse polemiche e tra i commenti c'è chi chiede al rapper milanese di portare rispetto all'ex leader di Forza Italia.

Già ieri, Fedez aveva scatenato fan e detrattori postando diversi scatti dall'Hotel di lusso dove alloggia, compresa una foto che lo ritraeva completamente nudo di schiena sul terrazzo dell'albergo con un cuoricino a coprire le parti intime.

Il viaggio negli Stati Uniti

Fedez, ultimamente, è stato spesso negli Stati Uniti. Il cantante si è diviso tra la Florida e la California, sia per viaggi di piacere, ad esempio quello con Leone e Vittoria, sia per questioni di lavoro. Il rapper ha sempre documentato tutto tramite le sue storie Instagram.