Dalila Di Lazzaro: «Robert De Niro mi diede un bacio, io fuggii. La notte che morì mio figlio trovai un messaggio in segreteria»

Dalila Di Lazzaro èstata un'icona del cinema e delle passerelle italiane dagli anni Settanta. Oggi, che di anni ne ha 71, non ha perso il suo fascino alimentato da una vita fatta di esperienze straordinarie. Come quella di una cena leggendaria al termine della quale Robert De Niro le diede un bacio non richiesto, o del primo provino con Andy Warhol. Ma anche costellata di dolore, quello immenso per la morte del figlio Christian quando aveva solo 22 anni.

La cena con De Niro

L'attrice e modella in un'intervista al Corriere della Sera ha ripercorso quegli anni incredibili, proprio a partire dalla cena con De Niro. «Vivevo a Roma e un pomeriggio chiama Sergio Leone, lo conoscevo bene, con lui e la moglie facevamo spesso delle gite.

Ero fidanzatissima con un padovano ma Sergio esordisce così: Tu stasera non hai impegni, sei ospite con amici miei. Replico: Ma non posso!.... Insiste. Mi dà l’indirizzo di un’osteria a Trastevere, Checco er carrettiere...». La cena si rivelò essere un incontro con stelle del calibro di Robert De Niro, Muhammad Alì e Gabriel García Márquez. Su Robert De Niro, Dalila rivela: «Mai visto prima. Però Leone disse: Figliola mia, ma non sai quello che Robert ha fatto perché tu fossi qui stasera. Mi ha detto che se non ci fossi stata tu, lui non avrebbe fatto il film con me. Non puoi capire, mi ha chiamato da New York: Allora c’è Dalila?». La serata si concluse con l'attore che seguiì Dalila per tutta Trastevere, nonostante lei avesse dichiarato apertamente il suo disinteresse: «Arriviamo a piazza Navona. Vado verso l’hotel Raphael, esasperata entro e chiedo un taxi. Quando arriva l’auto, Robert mi dà un bacio, mi fa cadere, mi abbraccia. Io mi divincolo. Dico al tassista... vada via: scappo, una liberazione!».

Il figlio

Ma non tutte le memorie portano con sé la luce delle stelle di Hollywood. Per Dalila Di Lazzaro alcune sono ombreggiate da profondi dolori personali, come la morte tragica di suo figlio Christian nel 1992: «Christian era del 1969, oggi sarei nonna. Chissà. Venne travolto da un’auto la sera del 19 maggio 1992 mentre rincasava in motorino, sulla Cassia. Aveva 22 anni, io 37. L’ho avuto che ero quindicenne. Eravamo legatissimi, con lui mai un problema». Di quella tragica notte, un ricordo la tormenta: «Rientrai alle tre, poi sentii il telefono... drin drin e mettevano giù. Non ero preoccupata ma al risveglio al mattino trovai un messaggio in segreteria. Fu terribile. Era dall’ospedale: “Purtroppo c’è qui suo figlio. È nella sala mortuaria, dovrebbe venire a prendere le sue cose”. Ma come si fa a lasciare un messaggio così? All’obitorio, prima di accarezzarlo per l’ultima volta mi bendai gli occhi. Volevo ricordamelo, ma da vivo».

Il cinema

Tra i ricordi legati al cinema, quello del primo provino con Andy Warhol: «Una mattina suona il telefono. “Pronto? Qui è la Champion di Carlo Ponti, la aspettiamo per un provino con Andy Warhol”. Credevo fosse uno scherzo». Sul produttore e marito di Sophia Loren smentisce le voci che la volevano sua amante: «Per me fu come un padre, mi ha dato senza pretendere niente, un pigmalione». casa”».