Robert De Niro compie 80 anni, ecco quando raccontava delle sue origini italiane

(Agenzia Vista) Roma, 17 agosto 2023 Ecco il messaggio diffuso sui social dall'Ambasciata Usa in Italia: “I miei bisnonni emigrarono negli Stati Uniti dal Molise, e la mia carriera non sarebbe stata la stessa se non avessi lavorato con grandi registi italiani e italoamericani. Grazie Italia!”Auguriamo buon 80º compleanno a Robert De Niro con questo messaggio che inviò all’ambasciata in occasione dell’Independence Day di qualche anno fa. AmbasciataUsa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev