Belve, Fedez e la battuta a luci rosse su Chiara Ferragni: Francesca Fagnani resta di stucco

Fedez farà il suo ritorno sul piccolo schermo attraverso le telecamere Rai Due, dove sarà tra gli intervistati di Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve, in programma per la serata di oggi, 9 aprile. Prima dell'inizio del programma, tuttavia, per mantenere alto l’hype del pubblico e soprattutto dei suoi follower, il rapper ha condiviso sui suoi canali social una breve anticipazione della serata tramite una Instagram Stories. In questa breve clip, il rapper scherza in modo piccante sul suo rapporto con la (ex) moglie Chiara Ferragni. Ma in che contesto l'avrà mai pronunciata? E come avrà reagito la sua intervistratrice. Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

