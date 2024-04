Ilary Blasi, compleanno con sorpresa alle 5 del mattino in mongolfiera. La dedica di Bastian Muller: «Viviamo momenti indescrivibili»

Ilary Blasi più felice che mai. La conduttrice ha lasciato l'Italia per volare in Turchia e festeggiare il suo compleanno, circondata dall'amore del fidanzato Bastian Muller e dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Oggi, 28 aprile, Ilary compie 43 anni e per l'occasione ha voluto trascorrere la giornata tra le nuvole della Cappadocia. Sveglia al mattino presto perché alle 5 bisogna farsi trovare belli e svegli ma, soprattutto, pronti per il giro in mongolfiera, alla scoperta dei punti più belli della Turchia, nelle ore più belle, quelle dell'alba.

Abbracciata ai suoi figli e al nuovo compagno, Ilary ha dato il buongiorno ai suoi follower già dalle prime ore del mattino e sotto al post, infiniti commenti che le auguravano buon compleanno.

Gli auguri di Bastian

«Buon compleanno amore mio», scrive Bastian Muller, condividendo una foto di lui insieme alla sua Ilary Blasi nella mongolfiera.

Poi aggiunge una dolce dedica e uno scatto inedito della loro fuga d'amore in Africa, lo scorso febbraio: «Viviamo per momenti come questi, indescrivibili».

La storia d'amore continua a gonfie vele tra la conduttrice e l'imprenditore e i due sembrano essere sempre più vicini alla convivenza e le prove della famiglia allargata, con i figli avuti da Francesco Totti, Cristian, Chanel e Isabel, proseguono senza particolari intoppi.

Dopo il giro in mongolfiera, la Blasi ha spento le candeline, esprimendo il suo desiderio.

L'outfit della festeggiata

Ilary Blasi e la sua famiglia hanno visto l'alba sulla mongolfiera per un bellissimo giro turistico della Cappadocia. il costo di quest'esperienza varia dai 150 ai 200 euro a persona, ma è sicuramente una delle attrazioni più incredibili di sempre. La conduttrice ha indossato, per l'occasione, un cardigan con cintura e frange color Tiffany di Alanui dal costo di oltre 2.600 euro.