Ilary Blasi, c'è Totti dietro l'intervista di Cristiano Iovino? Il retroscena sul presunto amante e l'ex marito: «Erano d'accordo»

L'epopea della separazione e del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere sulle spine i fan e gli appassionati di gossip: da mesi si susseguono voci e speculazioni sul coinvolgimento di Cristiano Iovino, spesso indicato come il presunto motivo dietro le crepe sorte nella relazione della celebre coppia e scoppiate ormai quasi due anni fa. Recentemente, le dichiarazioni rilasciate da Iovino a Il Messaggero hanno gettato ulteriore luce su una vicenda già densa di mistero e sospetti. Sul fronte delle congetture, qualcuno noto per le sue incursioni nelle vicende più scottanti del mondo dello spettacolo, ipotizza che Totti potrebbe aver corrisposto a Iovino una somma considerevole per fargli fare l'intervista tanto discussa. Ma quanto c'è di vero in tutto ciò? Si tratta di un piano orchestrato dall'ex capitano della Roma per smuovere le acque o siamo di fronte a una serie di coincidenze infelici?

