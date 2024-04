Ilary Blasi, la sorpresa a Bastian Muller: «Succede solo qui». E spunta il dettaglio (nascosto) da oltre mille euro

Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più uniti, da Roma a Francoforte, al coppia si rincorre su voli presi all'ultimo minuto e viaggi organizzati per scoprire nuove culture e vivere nuove avventure insieme. Spesso in compagnia della piccola Isabel, Ilary e Bastian sono già una famiglia. Attualmente la coppia si trova a Francoforte dove la Blasi si sta concedendo momenti di relax con il compagno, mentre da fuori i fiocchi di neve cadono da cielo, nonostante sia il 21 aprile.

Ilary Blasi, il dettaglio da 1.280 euro

Ilary Blasi ha condiviso con i suoi follower la sua sorpresa quando questa mattina, 21 aprile, ha aperto la finestra della casa di Bastian a Francoforte e ha visto i fiocchi di neve che cadevano dal cielo. «Succede a Francoforte», scrive Ilary sulle sue storie Instagram, mentre con le mani cerca di toccare e accarezzare la neve.

Le temperature sono scese notevolmente nelle ultime ore, sia in Italia, ma anche in Germania dove il nevischio continua a cadere senza sosta. La Blasi indossava una camicia in pile a quadri color beige e dal polso si notano, dalla lunga manica, due bracciali di Hermes, uno color beige e uno color marrone freddo, dal prezzo non banale: ognuno di essi costa circa 640 euro.