Berlusconi, eredità immobiliare in vendita: c'è Villa Certosa (ma non Arcore), valore tra 700 e 800 milioni

Il cartello "vendesi" potrebbe presto campeggiare sui cancelli delle ville di Silvio Berlusconi. A poco più di sei mesi dalla morte del Cavaliere e archiviata la pratica Marta Fascina con il pagamento della prima tranche dei 100 milioni di euro lasciati in eredità, i figli stanno infatti cercando di sbrogliare la matassa dell'impero costruito dal fondatore di Forza Italia.

E così, stabilito anche che il controllo della Fininvest è fermamente nelle mani dei due fratelli maggiori Marina e Pier Silvio, si aprirà ora il cantiere immobiliare.

Villa Gernetto

Berlusconi, quanto vale il patrimonio immobiliare

Un pacchetto di ville e residenze che si stima possa valere fino a 700-800 milioni di euro.

Una cifra allettante che, secondo quanto scrive Il Sole 24 ore, i Berlusconi starebbero pensando di valorizzare per intero. Fatta salva la possibilità per ogni figlio di acquistare i singoli cespiti, i cinque eredi potrebbero cioè mettere tutto sul mercato.

L'operazione

La struttura dell'operazione sarebbe però molto complessa, specie perché le singole residenze sono spesso riferibilli a holding differenti. Gran parte degli immobili, per un valore di circa 600 milioni di euro, sono concentrati nella Dolcedrago e in altre sue ramificazioni, tra cui Immobiliare Idra. Un sistema a cui fanno capo quelle che sono forse considerati pezzi più prestigiosi della collezione del Cav. Se, come precisato dai Berlusconi non ci sarà Villa San Martino ad Arcore (circa 3.500 metri quadrati acquistati negli anni settanta, e con tanto di mausoleo di famiglia), il pacchetto include Villa Belvedere a Macherio, residenza abituale per molti anni dell’ex moglie Veronica Lario.

Le ville

Il gioiello dell'operazione sarebbe però ovviamente Villa Certosa a Porto Rotondo, in Sardegna. Da sola infatti, la villa in Costa Smeralda varrebbe attorno ai 250-300 milioni di euro (in passato si è però vociferato di offerte che sfioravano il doppio del valore). A chiudere il cerchio poi Villa Grande a Roma, elevata a residenza capitolina dopo l'addio a via del Plebiscito.

Le società

Non si tratta però delle sole proprietà riferibili a Berlusconi. Tra la finanziaria Fininvest e altre società personali fanno capo anche la storica sede di Villa Gernetto, a Lesmo (eletta sede dell'Università delle Libertà da Silvio) e un'immensa proprietà a sud di Olbia in cui il Cavaliere ha coltivato per anni il sogno di realizzare un villaggio turistico, con un porto per yacht fra i più grandi del Mediterraneo. Ma all'appello mancano non solo Villa Campari, a Lesa, sul Lago Maggiore (acquistata nel 2008) e Villa Due Palme, a Lampedusa, ma anche alcune proprietà all'estero e altri appartamenti. Dall'arcinota villa ad Antigua, nei Caraibi, a villa La Lampara a Cannes, e almeno 100/150 piccole proprietà nel milanese.